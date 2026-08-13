Καραγκούνης: Fast track προσλήψεις μέσω myErgani και νέες μειώσεις εισφορών – Οι παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας

Στο 8% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται νέα μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Καραγκούνης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, υπογραμμίζοντας ότι η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο για την ενίσχυση των μισθών όσο και για τη μείωση της ανεργίας. Όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί συνολικά κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ προανήγγειλε ότι το ζήτημα θα βρίσκεται μεταξύ των παρεμβάσεων που θα παρουσιαστούν ενόψει της ΔΕΘ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στη στήριξη των συνταξιούχων, αλλά και στο ευρύτερο κυβερνητικό σχέδιο παρεμβάσεων για τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπε, η προετοιμασία ενόψει της ΔΕΘ βρίσκεται σε εξέλιξη, με κλιμάκια υπουργών και βουλευτών να περιοδεύουν στη Μακεδονία και να καταγράφουν τις ανάγκες ανά περιοχή.

Fast track προσλήψεις μέσω του myErgani

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καραγκούνης στη νέα δυνατότητα ταχείας πρόσληψης εργαζομένων μέσω του myErgani app, η οποία, όπως εξήγησε, έχει στόχο να καλύψει άμεσα έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων και να περιορίσει το διοικητικό βάρος.

Η διαδικασία επιτρέπει, σύμφωνα με τον υφυπουργό, την ολοκλήρωση της πρόσληψης ακόμη και για εργασία δύο ημερών, μέσω ψηφιακής διαδικασίας. Ο εργαζόμενος αποδέχεται τους όρους της πρόσληψης από το κινητό του και η διαδικασία ολοκληρώνεται άμεσα.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε κλάδους με αυξημένες και απρόβλεπτες ανάγκες προσωπικού, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι συναυλίες, όπου μπορεί να απαιτείται η πρόσληψη εργαζομένων ακόμη και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε ότι η νέα διαδικασία μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, καθώς αντικαθιστά μια σειρά δηλώσεων που προηγουμένως έπρεπε να υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα.

Στο στόχαστρο η αδήλωτη εργασία – 82.223 έλεγχοι πέρυσι

Σε ερώτηση για την τήρηση του ωραρίου και την καταβολή υπερωριών στον τουριστικό κλάδο, ο υφυπουργός τόνισε ότι οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιούνται στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο στον τουρισμό.

Όπως εξήγησε, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και παραμέτρους κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται επιχειρήσεις στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης παραβατικότητας, όπως για παράδειγμα επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσλήψεων και απολύσεων.

«Πολλοί και ειδικοί έλεγχοι» πραγματοποιούνται και στον τουριστικό κλάδο, σημείωσε, με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2025 πραγματοποιήθηκαν περίπου 82.223 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 53 εκατ. ευρώ. Για να καταδείξει την αύξηση της ελεγκτικής δραστηριότητας, ο υφυπουργός ανέφερε ότι το 2019 οι έλεγχοι ήταν περίπου 54.000.

Η τάση, όπως είπε, είναι ακόμη πιο έντονη το 2026, καθώς μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν 48.823 έλεγχοι, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο περσινός αριθμός θα ξεπεραστεί σημαντικά.

Ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε προτεραιότητα του υπουργείου την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των εργαζομένων, αλλά και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε, η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας δεν πλήττει μόνο τους εργαζομένους αλλά και τις επιχειρήσεις που τηρούν τη νομοθεσία. «Ο μεγαλύτερος αθέμιτος ανταγωνισμός μπορεί να γίνεται στην αγορά εργασίας», σημείωσε, εξηγώντας ότι μια επιχείρηση που δεν δηλώνει εργαζομένους αποκτά αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των συνεπών εργοδοτών.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας και τουρισμός

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας κατά τους ελέγχους, σημειώνοντας ότι τα ψηφιακά δεδομένα επιτρέπουν στις ελεγκτικές αρχές να διαπιστώνουν περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος εμφανίζεται ως εκτός εργασίας ενώ στην πραγματικότητα απασχολείται.

Η στόχευση των ελέγχων, όπως τόνισε, είναι να διασφαλίζεται η τήρηση του ωραρίου και η εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων για την υπερεργασία και τις υπερωρίες.

Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 1.000 άνεργους πτυχιούχους

Ο Κώστας Καραγκούνης αναφέρθηκε τέλος σε πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 έως 54 ετών, επισημαίνοντας ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 23:59.

Το πρόγραμμα αφορά 1.000 θέσεις για ανέργους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Για τους συμμετέχοντες κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προβλέπεται αμοιβή 1.250 ευρώ, ενώ για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 1.200 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και διαθέτουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Ο υφυπουργός κάλεσε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση να το πράξουν έως τη λήξη της προθεσμίας.