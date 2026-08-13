Μετρό Θεσσαλονίκης: Γιατί καθυστερεί η επέκταση στην Καλαμαριά – “Όλα τίθενται εκ του μηδενός”

Την απάντηση στο εύλογο ερώτημα των πολιτών της Θεσσαλονίκης, «γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη το Μετρό της Καλαμαριάς;», έδωσε ο διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ζυγογιάννης, στο πλαίσιο διαδικτυακής εκπομπής στο TikTok.

Όπως εξήγησε ο κ. Ζυγογιάννης, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά δεν αντιμετωπίζεται ως ένα αυτόνομο έργο, αλλά πρέπει να ενταχθεί πλήρως στο ήδη υφιστάμενο σύστημα.

«Όλα τίθενται εκ του μηδενός»

«Η επέκταση της Καλαμαριάς θα κληθεί να συλλειτουργήσει σαν ενιαίο δίκτυο με την πιστοποιημένη βασική γραμμή κι έτσι όλα τίθενται εκ του μηδενός. Πρέπει από την αρχή να αποδειχθεί η ασφάλεια του ενιαίου συστήματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία αυτή, όπως ανέφερε, είναι εξαιρετικά απαιτητική και χρονοβόρα, καθώς το πλήθος των δοκιμαστικών δρομολογίων και ελέγχων είναι πολύ μεγαλύτερο και περιλαμβάνει σύνθετα σενάρια, λόγω της διεύρυνσης του συνολικού δικτύου.

Τι περιλαμβάνουν οι εξαντλητικές δοκιμές

Προκειμένου να δοθεί η τελική έγκριση για την εμπορική χρήση και την επιβατική λειτουργία του έργου, απαιτείται η λήψη πιστοποιήσεων τόσο για την επάρκεια του συστήματος όσο και για την επάρκεια των διαδικασιών του λειτουργού.

Σύμφωνα με τον κ. Ζυγογιάννη, οι δοκιμές δεν περιορίζονται μόνο στην ομαλή καθημερινή κυκλοφορία των συρμών:

«Οι δοκιμές αφορούν σενάρια τόσο κανονικής λειτουργίας, όσο και υποβαθμισμένης λειτουργίας, καθώς και σενάρια έκτακτης ανάγκης — όπως για παράδειγμα ένα συμβάν μέσα στη σήραγγα για το οποίο θα απαιτηθεί να γίνει εκκένωση συρμού. Αυτή πρέπει να γίνει με βάση μια διαδικασία πιστοποιημένη, προσαρμοσμένη απόλυτα στις δυνατότητες του συστήματος».

Η τήρηση των αυστηρών αυτών πρωτοκόλλων ασφαλείας αποτελεί το βασικότερο βήμα πριν την παράδοση της γραμμής στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.