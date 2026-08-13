ΑΝΑΚΕΜ: Τουριστική Ανάπτυξη με “θεμέλιο” την Κυκλική Οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα

Η τουριστική άνθηση στη Βόρεια Ελλάδα, από τα boutique ξενοδοχεία της Ξάνθης έως τις αναβαθμισμένες υποδομές της Χαλκιδικής, αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας. Ωστόσο, η ραγδαία οικοδομική δραστηριότητα που συνοδεύει αυτή την ανάπτυξη, κρύβει μια πρόκληση που απαιτεί άμεσες λύσεις: τη διαχείριση χιλιάδων τόνων μπάζων. Σε αυτό το σημείο, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο. Διαθέτοντας ηγετική θέση στον κλάδο, λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην κατασκευαστική δραστηριότητα και την περιβαλλοντική προστασία, διασφαλίζοντας ότι η τουριστική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας θα λειτουργεί με όρους πραγματικής βιωσιμότητας και σεβασμού στο φυσικό περιβάλλον.

Η «αόρατη» απειλή πίσω από τη βιτρίνα των προορισμών

Η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εικόνα και την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. Όταν η έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα δεν συνοδεύεται από υπεύθυνη διαχείριση, η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε δάση, ρέματα και κοινόχρηστους χώρους υποβαθμίζει το τοπίο και ακυρώνει την προσπάθεια αναβάθμισης των προορισμών. Για τον σύγχρονο επενδυτή και επισκέπτη, η εικόνα της περιβαλλοντικής εγκατάλειψης αποτελεί τη μεγαλύτερη «κόκκινη σημαία», η οποία πλήττει ανεπανόρθωτα τη φήμη και τη βιωσιμότητα μιας ολόκληρης περιοχής.

Η απειλή, ωστόσο, δεν είναι μόνο αισθητική αλλά και βαθιά λειτουργική. Στο πλαίσιο μιας πρόσφατης δράσης καθαρισμού που υλοποίησε η ΑΝΑΚΕΜ σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Ηλίας Δημητριάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου: «Τα μπάζα μπορούν κάλλιστα να φράξουν τις διόδους από τις οποίες απορρέει το νερό, ειδικά σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, οδηγώντας σε καταστροφικές πλημμύρες».

ΑΝΑΚΕΜ: Το πανελλαδικό δίκτυο που θέτει τις βάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης

Σήμερα, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα δεν είναι μια θεωρητική υποχρέωση, αλλά βασική προϋπόθεση για την αξία κάθε νέας τουριστικής επένδυσης. Η ΑΝΑΚΕΜ δίνει πρακτική λύση σε αυτή την ανάγκη, διατηρώντας το μεγαλύτερο δίκτυο διαχείρισης ΑΕΚΚ στη χώρα. Με κάλυψη και στις 13 Περιφέρειες της χώρας και παρουσία σε 70 Περιφερειακές ενότητες, συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και μετατρέπει τα κατασκευαστικά απόβλητα από περιβαλλοντικό βάρος σε πολύτιμο πόρο ανακυκλώνοντας τα σε ποσοστό έως 95%.

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, η τουριστική άνοδος της Βόρειας Ελλάδας έχει νόημα μόνο αν συμβαδίζει με την προστασία του φυσικού της πλούτου. Κάθε σύγχρονη υποδομή οφείλει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με το βλέμμα στο αύριο, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον του προορισμού. Η ΑΝΑΚΕΜ εγγυάται αυτή ακριβώς την ισορροπία στην πράξη, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία και ένα απόλυτα οργανωμένο πλαίσιο για μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. Αποδεικνύει, έτσι, ότι η πραγματική αξία μιας επένδυσης δεν αποτιμάται μόνο στα υλικά που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί, αλλά κυρίως στην ευθύνη και στον σεβασμό απέναντι στον τόπο που την υποδέχεται.

Σχετικά με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια. Μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου 250 και πλέον μονάδων στις 13 Περιφέρειες και 70 Περιφερειακές Ενότητες, αποτρέπει την ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων, ανακυκλώνοντας τα υλικά σε ποσοστό έως 95%. Μετατρέποντας εκατομμύρια τόνους αποβλήτων σε νέα υλικά δόμησης και διαθέτοντας την ειδική επάρκεια για την αποκατάσταση δημόσιων ανενεργών λατομείων, η ΑΝΑΚΕΜ εφαρμόζει έμπρακτα το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.