Χαλκιδική: Σε τελικό στάδιο η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Νέας Καλλικράτειας

Προχωρά προς το τελικό του στάδιο το έργο της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Νέας Καλλικράτειας, στο δήμο Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δήμου, έχουν κατασκευαστεί πεζοδρόμια, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά, ενώ σύντομα θα ανάψουν και τα φωτιστικά που βρίσκονται πάνω στον βράχο. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης και κατασκευάστηκε ράμπα καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών.

Ιδιαίτερη σημασία, όμως, έχουν οι εργασίες αντιστήριξης των βράχων, καθώς θωρακίζουν την περιοχή και συμβάλλουν στην αποφυγή επικίνδυνων εγκατακρημνίσεων.

Ένα έργο για την ενοποίηση και συνολική αναβάθμιση του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Στα όρια της Νέας Καλλικράτειας έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις:

-Ανάπλαση της Λεωφόρου Νίκης, από την είσοδο του λιμανιού της Νέας Καλλικράτειας, μέχρι και τον λόφο.

-Ανάπλαση από τη στροφή των Γεωπονικών έως τη Νέα Καλλικράτεια, με τα φωτιστικά να αναμένεται σύντομα να τεθούν σε λειτουργία.

-Ανάπλαση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νέας Καλλικράτειας, το έργο που σήμερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Δημιουργία χώρου στάθμευσης πάνω από τον βράχο, στην περιοχή δίπλα στα νεκροταφεία.

-Εξασφάλιση χρηματοδότησης 1.500.000 ευρώ για το έργο από τα όρια του λιμανιού της Νέας Καλλικράτειας έως την περιοχή «Σαχάρα». Το έργο βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

-Πλήρης αναβάθμιση του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης του Βιολογικού Νέας Καλλικράτειας, το οποίο βρίσκεται στο Παραλιακό Μέτωπο. Μια παρέμβαση απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των υποδομών της περιοχής. Στα παραπάνω έργα, αντιμετωπίζονται και προβλήματα διάβρωσης ακτών (π.χ. Περιοχή Πετμεζά).

-Αποκατάσταση του μώλου – σκάλα, Νέας Καλλικράτειας.

«Όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα έργα. Είναι κομμάτια ενός μεγαλύτερου σχεδιασμού, που στόχο έχει ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό παραλιακό μέτωπο, το οποίο θα συνδέει και θα αναδεικνύει τις παραθαλάσσιες περιοχές του Δήμου μας. Υπάρχουν βέβαια και αντιδράσεις για όλο αυτό που γίνεται. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, παλεύουμε καθημερινά για τον τόπο μας. Ίσως κάποιοι -δικαιολογημένα- ν’ αναρωτιούνται «Γιατί εκεί και όχι εδώ;» Η απάντηση είναι απλή: τίποτα δεν γίνεται με σκοπιμότητα. Τα έργα προχωρούν με βάση τις δυνατότητες χρηματοδότησης, τις μελέτες, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες κάθε περιοχής.

Ως Δημοτική Αρχή, παλεύουμε καθημερινά για ολόκληρο τον Δήμο Νέας Προποντίδας, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των κατοίκων. Το Παραλιακό Μέτωπο αλλάζει», ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Ν. Προποντίδας, Μανώλης Καρράς.