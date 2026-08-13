MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν οι πρόδρομες εργασίες του μετρό για τις νέες επεκτάσεις στα δυτικά

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η διοίκηση της Ελληνικό Μετρό υπέγραψε με τον ανάδοχο την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για τις βορειοδυτικές επεκτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε μέσω Facebook ο διευθυντής του έργου, Νίκος Δένης.

“Ο προτελευταίος επαγγελματικός μου στόχος επετεύχθη. Πάμε ολοταχώς στα δυτικά”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δένη:

“Η διοίκηση της Ελληνικό Μετρό υπέγραψε με τον ανάδοχο την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για τις βορειοδυτικές επεκτάσεις του Μετρό Ο προτελευταίος επαγγελματικός μου στόχος επετεύχθη ΠΑΜΕ ΟΛΟΤΑΧΩΣ στα ΔΥΤΙΚΑ”.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την επέκταση του δικτύου του Μετρό προς τις δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Μετρό Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο Αλ. Τσίπρας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 24 ώρες πριν

Δράμα: Ένας υπόγειος κρυμμένος κόσμος μοναδικής βιοποικιλότητας στο σπήλαιο Αγγίτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Φωτιά στον Στράτο Αιτωλοακαρνανίας – Στη μάχη δύο αεροσκάφη

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 4 ώρες πριν

Πιερία: Η Εκκλησία ανοίγει τις πόρτες της στους Βαλκάνιους επισκέπτες – Ακολουθίες στην εκκλησιαστική σλαβονική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Πνιγμός 4χρονου στην Πάρο: Καμία ισχύ δεν έχει η άδεια ναυαγοσώστη που υποστήριζε ότι είχε ο ιδιοκτήτης του beach bar

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Καραγκούνης: Fast track προσλήψεις μέσω myErgani και νέες μειώσεις εισφορών – Οι παρεμβάσεις του υπουργείου Εργασίας