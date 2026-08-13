Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν οι πρόδρομες εργασίες του μετρό για τις νέες επεκτάσεις στα δυτικά

Η διοίκηση της Ελληνικό Μετρό υπέγραψε με τον ανάδοχο την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για τις βορειοδυτικές επεκτάσεις του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε μέσω Facebook ο διευθυντής του έργου, Νίκος Δένης.

“Ο προτελευταίος επαγγελματικός μου στόχος επετεύχθη. Πάμε ολοταχώς στα δυτικά”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δένη:

“Η διοίκηση της Ελληνικό Μετρό υπέγραψε με τον ανάδοχο την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για τις βορειοδυτικές επεκτάσεις του Μετρό Ο προτελευταίος επαγγελματικός μου στόχος επετεύχθη ΠΑΜΕ ΟΛΟΤΑΧΩΣ στα ΔΥΤΙΚΑ”.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την επέκταση του δικτύου του Μετρό προς τις δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης.