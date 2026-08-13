MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κίμωλος: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά η σορός του 17χρονου – Στο μικροσκόπιο το πιστοποιητικό της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμωλο η σορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντους.

Ο άτυχος νεαρός, με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα, βρισκόταν στην Κίμωλο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, όπως έκανε κάθε χρόνο.

Το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Πρόκειται για παλιό σπίτι, όπου το μπάνιο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά το παρελθόν είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και, για τον λόγο αυτό, είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η λεγόμενη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού, με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.

Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, αν υπήρχε κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος και, κυρίως, αν προκύπτουν ευθύνες για τον θάνατο του 17χρονου.

Κίμωλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 59χρονο για έξι διαδοχικούς εμπρησμούς – “Ζητώ συγνώμη”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

ΑΝΑΚΕΜ: Τουριστική Ανάπτυξη με “θεμέλιο” την Κυκλική Οικονομία στη Βόρεια Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνελήφθη 46χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 24 ώρες πριν

Δράμα: Ένας υπόγειος κρυμμένος κόσμος μοναδικής βιοποικιλότητας στο σπήλαιο Αγγίτη

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 4 ώρες πριν

Πιερία: Η Εκκλησία ανοίγει τις πόρτες της στους Βαλκάνιους επισκέπτες – Ακολουθίες στην εκκλησιαστική σλαβονική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-2 (4-5 πέναλτι): Οι Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup κι έγραψαν ιστορία