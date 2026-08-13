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Κιάτο: Νεκρός 40χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι 2ου ορόφου – Πώς έγινε η τραγωδία

Intime
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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12.08.2026) στο Κιάτο, με έναν 40χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Το δυστύχημα έγινε επί της Εθνικής Αντιστάσεως στο Κιάτο. Ο 40χρονος φέρεται να ακούμπησε σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα, στη γωνία του μπαλκονιού με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του. Έτσι, προκλήθηκε η πτώση από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό περιστατικό.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η Αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

Πληροφορίες από korinthostv.gr

Κιάτο

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