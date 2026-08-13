Νατάσα Θεοδωρίδου για την κόρη της: Είσαι ο μεγαλύτερος θησαυρός μας

Με μία τρυφερή ανάρτηση ευχήθηκε στην κόρη της, Ανδριάνα Φουστάνου, η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία εικόνα από την παιδική ηλικία της κόρης της, με τις δυο τους να ποζάρουν δίπλα δίπλα, και τη συνόδευσε με τις ευχές της.



Μέσα από ένα σύντομο κείμενο, εξέφρασε την περηφάνια της για την προσωπικότητα που έχει διαμορφώσει η κόρη της, τόνισε πως έφερε στη ζωή τους χαρά και ευτυχία και την προέτρεψε να κυνηγά τα όνειρά της.



Θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στο παιδί της, η Νατάσα Θεοδωρίσου έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια Πολλά, αγαπημένη μας Ανδριάνα! Από τη μέρα που ήρθες στη ζωή μας, την γέμισες με φως, χαρά και αληθινή ευτυχία. Είσαι ο μεγαλύτερος θησαυρός μας. Σου ευχόμαστε ο δρόμος σου να είναι πάντα σπαρμένος με αγάπη, υγεία και χαμόγελα. Να κυνηγάς τα όνειρά σου και να θυμάσαι πάντα πόσο υπερήφανοι είμαστε για τη γυναίκα που έχεις γίνει».



Δείτε την ανάρτησή της