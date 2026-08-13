Eurovision 2027: Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας ο 71ος διαγωνισμός

Το Μπουργκάς, η παραθαλάσσια πόλη της Βουλγαρίας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, θα φιλοξενήσει τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027.

Την απόφαση ανακοίνωσαν την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση BNT, επιβεβαιώνοντας παράλληλα και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι τρεις ζωντανές βραδιές της Eurovision θα πραγματοποιηθούν στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται την Τρίτη και την Πέμπτη και τον μεγάλο τελικό το Σάββατο.

Το Μπουργκάς επικράτησε της Σόφιας στην τελική φάση της διαδικασίας επιλογής της πόλης που θα αναλάμβανε τη διοργάνωση. Οι δύο πόλεις είχαν απομείνει στην τελική κούρσα, μετά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την EBU και τη BNT.

Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει στο Μπουργκάς καλλιτέχνες και αντιπροσωπείες από τις συμμετέχουσες χώρες, δημοσιογράφους και χιλιάδες θαυμαστές, ενώ τα τρία live shows θα μεταδοθούν σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην Arena Burgas, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους αθλητικούς και ψυχαγωγικούς χώρους της πόλης.

Η Βουλγαρία ανέλαβε τη διοργάνωση μετά τη νίκη της Dara στον διαγωνισμό του 2026, φέρνοντας για ακόμη μία φορά τη Eurovision στη χώρα. Το 2027 θα είναι η πρώτη φορά που το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό.