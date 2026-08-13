Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Ανασύρθηκε νεκρός 79χρονος λουόμενος στη Νέα Μηχανιώνα

Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα για έναν 79χρονο ημεδαπό, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ απολάμβανε το μπάνιο του στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Νέας Μηχανιώνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης (12/08), όταν η Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας ενημερώθηκε για την ανάσυρση του ηλικιωμένου άνδρα από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και έγιναν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες δυστυχώς αποβήκαν άκαρπες.

Στη συνέχεια, ο 79χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να φανούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.