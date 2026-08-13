Ο Δημήτρης Τσίτσος έκανε ατομικό ρεκόρ στον ακοντισμό και προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου

Την πρόκριση του στον τελικό του ακοντισμού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου πανηγύρισε ο Δημήτρης Τσίτσος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τον εαυτό του και με ατομικό ρεκόρ έκλεισε θέση στον μεγάλο αγώνα του Σαββάτου (15/08).

Ο Δημήτρης Τσίτσος ήρθε στο Μπέρμιγχαμ για να επιβεβαιώσει την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται φέτος και να απογειώσει την καριέρα του.

Και στο πρώτο μέρος της παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον προκριματικό, τα κατάφερε περίφημα με μια τεράστια βολή στα 80.95, νέο μεγάλο ατομικό ρεκόρ (προηγούμενο 80.56 από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) και μόλις ένα μέτρο και πέντε εκατοστά κάτω από το πολύ δύσκολο όριο των 82 μέτρων, το οποίο στο γκρουπ του έπιασαν μόνο οι Γερμανοί Γιούλιαν Βέμπερ (84.02) και Νικ Τουμ (83.49) και ο Πολωνός Νταβίντ Βέγκνερ (82.40).

Με την ολοκλήρωση του α’ γκρουπ ο 26χρονος αθλητής του Θωμά Κυριαζή βρέθηκε στην τέταρτη θέση και έμεινε εκεί και μετά τις βολές των αθλητών του δεύτερου ομίλου.

Ο Τσίτσος, που συνήθως βρίσκει ρυθμό μέσα στον αγώνα και όσο περνούν οι προσπάθειες,, στο Μπέρμιγχαμ ξεκίνησε με την καλύτερη πρώτη βολή της χρονιάς, 75.59, που βέβαια ήξερε ότι δεν θα είναι αρκετή για την πρόκριση.

Μετά μια νευρική και άτεχνη δεύτερη προσπάθεια, που μετρήθηκε 71.02, έπεσε στη 12η θέση. Ωστόσο, στην τρίτη με περισσή ψυχραιμία εκτέλεσε τη βολή του άψογα και έστειλε το ακόντιο στα 80.95 για να γίνει ο έβδομος καλύτερος Έλληνας ακοντιστής όλων των εποχών και, για πρώτη φορά, φιναλίστ, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στην πρώτη του μεγάλη διοργάνωση στην κατηγορία ανδρών.

Η 12αδα του τελικού:

Τζούλιαν Βέμπερ (Γερμανία) – 84.02μ

Νικ Τουμ (Γερμανία) – 83.49μ

Νταβίντ Βέγκνερ (Πολωνία) – 82.40μ

Δημήτρης Τσίτσος (Ελλάδα) – 80.95μ ατομικό ρεκόρ

Γιάκουμπ Βάντλεϊχ (Τσεχία) – 80.92μ

Έντις Ματουσεβίτσιους (Λιθουανία) – 80.89μ

Τζιοβάνι Φρατίνι (Ιταλία) – 80.54μ

Μάρτσιν Κρουκόφσκι (Πολωνία) – 79.71μ

Πάτριξ Γκάιλουμς (Λετονία) – 79.61μ

Άρθουρ Πέτερσεν (Δανία) – 79.30μ

Σίντρι Γκούντμουνσον (Ισλανδία) – 79.21μ

Τόπι Παρβιάινεν (Φινλανδία) – 78.88μ