Βέλγιο: Οπαδοί του ΠΑΟΚ μετέτρεψαν τους δρόμους των Βρυξελλών σε μία… “μικρή Τούμπα” – Δείτε βίντεο

Σε ρυθμούς… ΠΑΟΚ κινούνται οι Βρυξέλλες, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη ρεβάνς του Δικεφάλου με την Άντερλεχτ.

Οι φίλαθλοι της ελληνικής ομάδας που ταξίδεψαν στο Βέλγιο έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν έντονο ασπρόμαυρο χρώμα στην πόλη, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν Τούμπα.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, κεντρική πλατεία των Βρυξελλών μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν προκειμένου να αναχωρήσουν οργανωμένα για το γήπεδο, όπου θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη αναμέτρηση με την Άντερλεχτ.

Τα συνθήματα έδωσαν τον τόνο, με τους φίλους της ομάδας να τραγουδούν και να φωνάζουν για την αγαπημένη τους ομάδα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα στην καρδιά της βελγικής πρωτεύουσας.

Το ασπρόμαυρο χρώμα κυριάρχησε στο σημείο συγκέντρωσης, με σημαίες, κασκόλ και φανέλες του ΠΑΟΚ να κάνουν αισθητή την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων. Η εικόνα παρέπεμπε σε… μικρή Τούμπα, με τον κόσμο να ετοιμάζεται για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη.

Η κινητοποίηση των οπαδών έγινε βάσει του προκαθορισμένου σχεδιασμού για τη μετακίνησή τους προς το γήπεδο. Όλοι οι φίλαθλοι του Δικεφάλου που διαθέτουν εισιτήριο για τον αγώνα βρίσκονται εκεί από τις 18:15, τοπική ώρα.

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