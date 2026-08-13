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Διάσωση 113 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Περίπου 113 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, σε αποστάσεις 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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