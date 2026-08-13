Διάσωση 113 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Περίπου 113 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, σε αποστάσεις 25 και 38 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.
Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στην Τουρκία: 115 επιβαίνοντες πήδηξαν στη θάλασσα – Δείτε βίντεο
- Σάκης Κατσούλης: Η απάντηση στους επικριτές της Μαριαλένας Ρουμελιώτη στο TikTok – “Μαμά μην τους ακούς”
- Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση στη Λίμνη Πλαστήρα – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.