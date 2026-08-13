Φωτιά στη Χαλκιδική: Δημοσιογράφος καταγγέλλει επίθεση από αγνώστους – “Μας έδιωξαν από την περιοχή κλοτσηδόν”

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η δημοσιογράφος του MEGA, Μαρία Γουγουτσά, η οποία δέχθηκε επίθεση από αγνώστους την ώρα που κάλυπτε το ρεπορτάζ για τη φωτιά στη Χαλκιδική.

Όπως περιέγραψε η ίδια, άγνωστοι προχώρησαν σε καταστροφές του εξοπλισμού, προκειμένου να εμποδίσουν τη μετάδοση των εικόνων από το σημείο.

«Σπάσανε το μικρόφωνο του MEGA, σπάσανε το κινητό τηλέφωνό μου. Λίγο έλειψε να σπάσουν την κάμερα. Μπήκε μπροστά ο cameraman, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστοι δεν είναι, είναι οι γνωστοί άγνωστοι», είπε η ίδια.

«Δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουνε μποτίλιες και θα γίνει ανατίναξη. Όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν και μας χτύπησαν. Μας έδιωξαν από την περιοχή κλοτσηδόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Φωνάξαμε την Αστυνομία που βρήκαμε μπροστά μας», συμπλήρωσε.

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