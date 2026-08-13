MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα που εκκένωναν την παραλία Σίβηρης, διασώστης του έδωσε στις πρώτες βοήθειες – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στην παραλία της Σίβηρης στην Χαλκιδική, όπου πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και τουριστών λόγω της πυρκαγιάς.

Ο πυροσβέστης κατέρρευσε στην αμμουδιά, με διασώστη να σπεύδει στο πλευρό του και να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

Δείτε το βίντεο

Την ίδια ώρα, το μέτωπο της φωτιάς παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Από την παραλία της Σίβηρης απεγκλωβίστηκαν 481 άτομα με δύο πλωτά του Λιμενικού, δύο πλοία της Πυροσβεστικής, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη και ένα ταχύπλοο πλοίο.

Οι 285 μεταφέρθηκαν στην Σάνη και οι 196 επιβιβάστηκαν στο Speedrunner Jet και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή παραμένουν τρία πλωτά του λιμενικού, δύο σκάφη της Πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη.

Σίβηρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

ΕΚΑΒ: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά” – Όσα είπε στον εισαγγελέα ο 59χρονος που συνελήφθη για έξι εμπρησμούς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σχεδόν 1 εκατ. επιβάτες μέσα σε έναν μήνα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Ποιοι επισκέπτες κυριάρχησαν

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Η τραγική ιστορία Μαροκινής ποδοσφαιρίστριας που πνίγηκε στη Θέουτα την ημέρα που εγκρίθηκε η βίζα της

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

“Ροζ” σκάνδαλο στη Νότια Κορέα: Εξαγόραζαν ξένους διαιτητές με σεξουαλικές υπηρεσίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Σορός άνδρα βρέθηκε στην διώρυγα του Ισθμού