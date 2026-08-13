Κόμμα “Νίκη”: Η μείωση κατά 20% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας συνιστά εθνική απειλή

«Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία, που τα τελευταία χρόνια, επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, δέχεται απανωτά πλήγματα», υποστηρίζει η «Νίκη», επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ΕΕ, το ζωικό κεφάλαιο της χώρας μειώθηκε κατά 20%, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στα αιγοπρόβατα που μειώθηκαν κατά 2,05 εκατομμύρια κεφάλια».

Σε ανακοίνωση του κόμματος, σημειώνεται ότι «το τραγικό όμως δεν είναι αυτό. Είναι το γεγονός ότι μόνο τα 500.000 εξ αυτών απωλέσθησαν εξαιτίας ασθενειών. Το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο χάθηκε εξαιτίας της οριστικής εγκατάλειψης των εκτροφών από τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Το υψηλό κόστος παραγωγής, η χαμηλή τιμή πώλησης, η υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις είναι οι αιτίες αυτής της εφιαλτικής κατάστασης για την εθνική παραγωγή και τη διατροφική επάρκεια της πατρίδας μας».

Παράλληλα, το Γραφείο Τύπου του κόμματος, επισημαίνει: «Η “Νίκη” έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναγέννηση της ελληνικής κτηνοτροφίας, με τη μετάβαση από την πολιτική της αποζημίωσης της καταστροφής σε εθνική πολιτική πρόληψης, παραγωγής και αυτάρκειας: χαμηλότερο κόστος, ισχυρές κτηνιατρικές υπηρεσίες, προστασία από ζωονόσους, πλήρης αποκατάσταση και δωρεάν ανασύσταση των πληγέντων κοπαδιών, αξιοποίηση των βοσκοτόπων, προστασία της νομαδικής κτηνοτροφίας και των ελληνικών φυλών, ενίσχυση των ΠΟΠ προϊόντων και αύξηση της εγχώριας παραγωγής γάλακτος και κρέατος. Για τη “Νίκη”, η έκθεση της Κομισιόν δεν είναι απλώς ένα καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική κτηνοτροφία. Είναι η απόδειξη πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι εθνικά επικίνδυνη καθώς επέτρεψε να μεγαλώσει η απειλή για την διατροφική αυτονομία της χώρας μας».