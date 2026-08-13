Ρόδος: Συνελήφθη 60χρονη για καλλιέργεια κάνναβης – Κατασχέθηκαν 10 δενδρύλλια

Στη σύλληψη μιας 60χρονης αλλοδαπής για υπόθεση που αφορά ναρκωτικά προχώρησαν την Τετάρτη (12.08.2026) αστυνομικοί στη Ρόδο, καθώς σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της εντοπίστηκαν δέκα δενδρύλλια χασίς. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και καλλιέργεια κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση με τα ναρκωτικά στη Ρόδο αποκαλύφθηκε έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων και επιτήρηση της 60χρονης. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι της, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε εξωτερικό χώρο τα δέκα δενδρύλλια χασίς.

Τα φυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, ενώ η συλληφθείσα οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.