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Τουρκία: Αυτοκίνητο χτύπησε με άλλο όχημα και έπεσε σε φούρνο, τραυματίστηκε ένα βρέφος – Δείτε βίντεο

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Τροχαίο ατύχημα με ένα αυτοκίνητο να καταλήγει σε φούρνο προκαλώντας μεγάλες ζημιές σημειώθηκε στην Τουρκία.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην Καισάρεια όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, με το ένα εξ αυτών να κινείται ανεξέλεγκτα και να καταλήγει στον φούρνο και συγκεκριμένα στον χώρο με τραπεζοκαθίσματα.

Ευτυχώς την ώρα της… εισβολής δεν υπήρχε πελάτης του φούρνου στον επίμαχο χώρο.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστεί ένα βρέφος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Ο ιδιοκτήτης του φούρνου περιέγραψε ότι «ήταν σαν έκρηξη. Το αυτοκίνητο έπεσε στο κατάστημα αφού είχε χτυπήσει με άλλο όχημα. Διαλύθηκαν τζάμια, τραπέζια και καρέκλες».

Τουρκία

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