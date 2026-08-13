Το ΣτΕ ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Τρία ιδιωτικά Πανεπιστήμια που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον κατά τη νέα φοιτητική περίοδο, καθώς το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τους και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους, λόγω νομικών προβλημάτων των κανονιστικών πράξεων που διέπουν την λειτουργία τους.



Ειδικότερα, οι αποφάσεις του ΣτΕ, με πρόεδρο των αντιπρόεδρο Διομήδη Κυριλλόπουλο, που ακυρώνουν τις κανονιστικές πράξεις των προγραμμάτων αφορούν τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια CITY University, Keele University και Anatolia College.



Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος σε δήλωσή του αναφέρει: «Mε χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επιπέδου για τα Ελληνόπουλα».