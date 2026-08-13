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Φωτιά σε δασική έκταση στη Λευκάδα – Επιχειρούν πέντε εναέρια

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος κινητοποιήθηκαν συνολικά πέντε εναέρια μέσα και συγκεκριμένα τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Λευκάδα Φωτιά

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