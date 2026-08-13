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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 20 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (12-08-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση άνωθεν της περιφερειακής οδού Κορδελιού – Ευόσμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

  • 101 άτομα και
  • 90 οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:
– Βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
– Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

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