Θεσσαλονίκη: 20 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου
Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (12-08-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση άνωθεν της περιφερειακής οδού Κορδελιού – Ευόσμου.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αλλοδαπών, Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:
- 101 άτομα και
- 90 οχήματα.
Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:
– Βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
– Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.
Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.