Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Χαλκιδική – Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής παραμένει στο πεδίο, κάηκαν σπίτια και υποδομές

Υπό μερικό έλεγχο έχουν θέσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο συνεχίζοντας την κατάσβεση της φωτιάς. Την τελευταία ώρα επικεντρώνονται στις αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά, ανάμεσα σε Κασσανδρεία και Σίβηρη.

155 πυροσβέστες με 57 οχήματα βρίσκονται στις επάλξεις για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

Εκατοντάδες πολίτες παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους και αναμένουν τη λήξη του συναγερμού για να επιστρέψουν.

Όσα δήλωσε ο γενικός διευθυντής προγραμματισμού και υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με λεωφορεία

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυνσης ανθρώπων από τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την πυρκαγιά. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κουφίδης, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Σίβηρη, ενώ δύο λεωφορεία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους προς τη Φούρκα.

«Τώρα βγάλαμε δύο λεωφορεία με εγκλωβισμένους από τη Σίβηρη και τα στέλνουμε προς τη Φούρκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τους δρόμους σε αρκετά σημεία να έχουν κλείσει και τις μετακινήσεις να πραγματοποιούνται μόνο όπου αυτό κρίνεται ασφαλές. «Είμαστε ακόμα στο πεδίο. Δεν έχουμε φύγει. Δεν έχει τελειώσει ακόμη», υπογραμμίζει.

Στα ξενοδοχεία όσοι απομακρύνθηκαν με πλωτά

Για τους πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές με πλωτά μέσα έχει ήδη προβλεφθεί λύση για την προσωρινή φιλοξενία τους. Σύμφωνα με τον κ. Κουφίδη, οι άνθρωποι κατευθύνονται προς τη Σάνη, όπου έχει ανοίξει πλατφόρμα μέσω της οποίας τα ξενοδοχεία δηλώνουν τη διαθεσιμότητα των δωματίων τους. Με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που δηλώνουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι πολίτες θα μεταφερθούν στους χώρους φιλοξενίας.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνουν στη Σάνη. Ήδη έχει ανοίξει η πλατφόρμα και δηλώνουνε διαθέσιμα τα ξενοδοχεία για το πόσα δωμάτια έχουνε», σημειώνει.

Η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, προκειμένου οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τις επικίνδυνες περιοχές να έχουν ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Σύσκεψη για τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών

Παράλληλα έχει ανακοινωθεί σύσκεψη των αρμόδιων φορέων, με αντικείμενο τον συντονισμό της διαχείρισης της κατάστασης και την οργάνωση των επόμενων κινήσεων.

Ο κ. Κουφίδης επιβεβαιώνει ότι η σύσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί, πιθανότατα σε χώρο της περιοχής, ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή δεν είναι η αποτίμηση της καταστροφής, αλλά η αντιμετώπιση του ενεργού μετώπου.

Κάηκαν σπίτια και υποδομές, χωρίς νερό και ρεύμα η Σίβηρη

Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο βιολογικός καθαρισμός έχει υποστεί σημαντική καταστροφή, με το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων να έχει καεί, προσθέτοντας ότι «το πιο πιθανόν είναι να έχει καταστραφεί ολοσχερώς».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο θέατρο της Σίβηρης, καθώς, όπως επισημαίνει, η φωτιά πέρασε από την περιοχή και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο.

Σίβηρη και Φούρκα έχουν εκκενωθεί, ενώ στους οικισμούς έχουν μείνει μόνο καταστηματάρχες, οι οποίοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα καταστήματά τους.

Στη Σίβηρη έχει κοπεί το ρεύμα και το νερό, ενώ στη Φούρκα η τηλεφωνική επικοινωνία είναι αδύνατη.

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