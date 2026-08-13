Φωτιά στη Χαλκιδική: Εκκενώνεται η Σίβηρη – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Δείτε βίντεο
Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
Πριν από λίγη ώρα, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112, για εκκένωση της Σίβηρης προς Μόλα Καλύβα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Μόλα_Καλύβα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
Στο σημείο επιχειρούν 122 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.
Σύμφωνα με την εικόνα από το μέτωπο, η φωτιά καίει ανατολικά του οικισμού, δεν βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά έχει δυναμική λόγω των δυνατών ανέμων.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).