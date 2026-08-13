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Φωτιά στη Χαλκιδική: Εκκενώνεται η Σίβηρη – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Πριν από λίγη ώρα, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112, για εκκένωση της Σίβηρης προς Μόλα Καλύβα.

Στο σημείο επιχειρούν 122 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Σύμφωνα με την εικόνα από το μέτωπο, η φωτιά καίει ανατολικά του οικισμού, δεν βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά έχει δυναμική λόγω των δυνατών ανέμων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Φωτιά Χαλκιδική

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