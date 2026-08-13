Φωτιά στη Χαλκιδική: Εκκενώνεται η Σίβηρη – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Δείτε βίντεο

Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Πριν από λίγη ώρα, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112, για εκκένωση της Σίβηρης προς Μόλα Καλύβα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Μόλα_Καλύβα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice August 13, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 122 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 41 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Σύμφωνα με την εικόνα από το μέτωπο, η φωτιά καίει ανατολικά του οικισμού, δεν βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά έχει δυναμική λόγω των δυνατών ανέμων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).