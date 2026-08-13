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Ρωμανός για Τσίπρα: “Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία συγκρούστηκε, ήταν της μεσαίας τάξης”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στην πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, το rebranding και την πολιτική του παρουσία, αναφέρθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο OPEN.

Ο κ. Ρωμανός ανέδειξε τρία βασικά σημεία σχετικά με τους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα. Αρχικά, αναφερόμενος στη δήλωση περί σύγκρουσης με τα συμφέροντα, τόνισε ότι «τα μόνα συμφέροντα με τα οποία συγκρούστηκε στην πράξη ήταν αυτά της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων που τους μείωσε τις συντάξεις δεκάδες φορές, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, τα συμφέροντα της μεγάλης πλειονότητας του ελληνικού λαού».

Σχετικά με τα ζητήματα οικονομίας και εντιμότητας, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού σημείωσε πως «όσα έλεγε επί ΣΥΡΙΖΑ 1.0 λέει και τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ 2.0», υποστηρίζοντας ότι τα ίδια υποσχόταν και το 2012, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, ενώ τα παραλλήλισε με τη φράση «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου. Συμπλήρωσε δε, πως, με βάση τα αποτελέσματα που είδαμε, «το rebranding του κ. Τσίπρα ήταν μάλλον πεταμένα λεφτά».

Τέλος, ο κ. Ρωμανός έθεσε θέμα διαφάνειας, υπογραμμίζοντας ότι «εντιμότητα χωρίς διαφάνεια δεν υπάρχει» και διερωτήθηκε πώς μπορεί κάποιος με μηδενική διαφάνεια στα του οίκου του, να προτάσσει τη διαφάνεια για τη χώρα. «Δεν μας έχουν πει ακόμη ποιος τους χρηματοδοτεί, πόσα τους δίνει, τι κοστίζει η λειτουργία του κόμματος και οι εκδηλώσεις τους. Πού είναι η κατάσταση εσόδων-εξόδων; Πότε θα τη δημοσιοποιήσουν; Μετά τις εκλογές;», κατέληξε.

Αλέξης Τσίπρας Νίκος Ρωμανός

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