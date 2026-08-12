Ανήλικες στο Νοσοκομείο Χανίων μετά από περιστατικό μέθης – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων κατέληξαν το βράδυ της Τρίτης (11/8), δύο ανήλικες κοπέλες υπό την επήρεια μέθης, μετά από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, σε πάρτι που είχαν πάει τα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών. Μετά από την εκδήλωση συμπτωμάτων μέθης, οι ανήλικες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, συνελήφθησαν δυο άνδρες (50χρονος και 59χρονος), γονείς των ανηλίκων, για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.