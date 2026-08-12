Ανήλικες στο Νοσοκομείο Χανίων μετά από περιστατικό μέθης – Συνελήφθησαν οι γονείς τους
Freepik
THESTIVAL TEAM
Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων κατέληξαν το βράδυ της Τρίτης (11/8), δύο ανήλικες κοπέλες υπό την επήρεια μέθης, μετά από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ.
Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, σε πάρτι που είχαν πάει τα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών. Μετά από την εκδήλωση συμπτωμάτων μέθης, οι ανήλικες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, συνελήφθησαν δυο άνδρες (50χρονος και 59χρονος), γονείς των ανηλίκων, για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΗΠΑ: Παρένθετη μητέρα αρνήθηκε να κάνει άμβλωση όταν το ζήτησαν οι βιολογικοί γονείς
- Το νέο σποτ του Στέφανου Κασσελάκη: “Δεν έχουμε γραμμάτια να ξοφλήσουμε σε κανέναν, κάνουμε πολιτική με πολιτισμό”
- Χαλαρώνει σε τζακούζι στη Νάξο η Φαίη Σκορδά: “Σ’ αγαπώ να στο φωΝάξο;” – Οι φωτογραφίες που πόσταρε