Δήμος Θεσσαλονίκης: 28 δρόμοι ασφαλτοστρώθηκαν σε 60 ημέρες
THESTIVAL TEAM
“Από το κέντρο μέχρι τις γειτονιές της πόλης, ολοκληρώσαμε εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε 28 δρόμους, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την καθημερινότητα οδηγών και πεζών” αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
“Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες, με συστηματική δουλειά και συγκεκριμένο προγραμματισμό”.
Και προσθέτει: “συνεχίζουμε άμεσα με νέες ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Κίμωνος, Κισσάβου, Θ. Χαρίση, Περδίκα, Κορυτσάς, Γαμβέττα, Κηφισίας και Βούλγαρη.
“Δρόμο τον δρόμο, αλλάζουμε την εικόνα της Θεσσαλονίκης” καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.