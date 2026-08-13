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Δήμος Θεσσαλονίκης: 28 δρόμοι ασφαλτοστρώθηκαν σε 60 ημέρες

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“Από το κέντρο μέχρι τις γειτονιές της πόλης, ολοκληρώσαμε εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε 28 δρόμους, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την καθημερινότητα οδηγών και πεζών” αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

“Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες, με συστηματική δουλειά και συγκεκριμένο προγραμματισμό”.

Και προσθέτει: “συνεχίζουμε άμεσα με νέες ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Κίμωνος, Κισσάβου, Θ. Χαρίση, Περδίκα, Κορυτσάς, Γαμβέττα, Κηφισίας και Βούλγαρη.

“Δρόμο τον δρόμο, αλλάζουμε την εικόνα της Θεσσαλονίκης” καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Ασφαλτοστρώσεις Δήμος Θεσσαλονίκης

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