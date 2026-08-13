Σωκράτης Μάλαμας: Ακυρώθηκε η αυριανή συναυλία του στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά

Δύσκολες ώρες βιώνουν οι κάτοικοι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή.

Ο Σωκράτης Μάλαμας ήταν να δώσει μια συναυλία εκεί την επόμενη ακριβώς ημέρα, ωστόσο η εκδήλωση ακυρώθηκε.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μέσω ανάρτησης στο Instagram. Στην ανακοίνωση, την οποία δημοσίευσε στον λογαριασμό του ο Σωκράτης Μάλαμας, αναφέρθηκε ότι η απόφαση για την ακύρωση λήφθηκε εξαιτίας της φωτιάς, για λόγους ασφαλείας.

«Ακύρωση συναυλίας Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής,

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στις 14/8 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Για τους κατόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της τράπεζας, ενώ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από φυσικά σημεία προπώλησης, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τα αντίστοιχα φυσικά σημεία.

Ευχόμαστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η ανακοίνωση που δημοσίευσε και ο Σωκράτης Μάλαμας.