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Γερεμέγιεφ: Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στον ΠΑΟΚ – Έχουμε καλές πιθανότητες με την Άντερλεχτ

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ, τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ και το νέο προπονητή μίλησε ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ στο σουηδικό FotbollDirekt.

«Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ εδώ στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ουσιαστικά το μόνο που μπορώ να πω», απάντησε χαρακτηριστικά στη σχετική ερώτηση, ενώ υπογράμμισε πως δεν υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει στο σουηδικό πρωτάθλημα: «Φυσικά είναι δύσκολο να προβλέψεις το μέλλον. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατο να απαντήσεις σε κάτι τέτοιο… αλλά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δυσκολεύομαι να δω τον εαυτό μου να αγωνίζεται ξανά στο σουηδικό πρωτάθλημα».

Για τις διαφορές μεταξύ του Ραζβάν Λουτσέσκου και του Αλέσιο Λίσι: «Όταν ήρθα εδώ, ο ΠΑΟΚ είχε τον ίδιο προπονητή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ομάδα είχε ένα σύστημα που ήταν πολύ καλά δουλεμένο και ο σύλλογος είχε μεγάλες επιτυχίες, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2024. Τώρα υπάρχουν πολλά καινούργια πράγματα, πολλά είναι διαφορετικά».

Για τις πιθανότητες πρόκρισης του Δικεφάλου απέναντι στην Άντερλεχτ, ενώ εξέφρασε και ένα… παράπονο για την απουσία του από τις κλήσεις της Εθνικής.

«Πιστεύω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, επομένως ήταν μία δύσκολη ήττα. Κυριαρχήσαμε, αλλά φυσικά ήταν απρόσεκτο από μέρους μας να δεχθούμε γκολ έπειτα από μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να ανατρέψουμε την κατάσταση. Ίσως να είναι έτσι… Ναι, ίσως να έχω ξεχαστεί λίγο από την Εθνική. Όταν ήρθα εδώ, ο ΠΑΟΚ είχε τον ίδιο προπονητή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ομάδα είχε ένα σύστημα που ήταν πολύ καλά δουλεμένο και ο σύλλογος είχε μεγάλες επιτυχίες, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2024. Τώρα υπάρχουν πολλά καινούργια πράγματα, πολλά είναι διαφορετικά. Πιστεύω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, επομένως ήταν μία δύσκολη ήττα. Κυριαρχήσαμε, αλλά φυσικά ήταν απρόσεκτο από μέρους μας να δεχθούμε γκολ έπειτα από μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να ανατρέψουμε την κατάσταση. Ίσως να είναι έτσι… Ναι, ίσως να έχω ξεχαστεί λίγο από την Εθνική».

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ

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