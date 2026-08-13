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Ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό των 50μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πιστός στο ραντεβού του με τους μεγάλους τελικούς έμεινε ο Απόστολος Χρήστου.

Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής πήρε το εισιτήριο για τον τελικό των 50μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.

Ο Απόστολος Χρήστου δεν ξεκίνησε γρήγορα την κούρσα στον δεύτερο ημιτελικό, ωστόσο κατάφερε να κολυμπήσει σε 24.44 (24.36 το πανελλήνιο ρεκόρ) που ήταν αρκετό για να τον στείλει στον τελικό με την έβδομη επίδοση.

Ο Ρώσος Πάβελ Σαμουσένκο ήταν ο πιο γρήγορος όλων με το εκπληκτικό 24.03. Από κοντά και ο έτερος Ρώσος, Κλίμεντ Κολέσνικοφ που τερμάτισε σε 24.14.

Το έργο του Έλληνα πρωταθλητή θα είναι πολύ δύσκολο στον τελικό, ωστόσο με μία εξαιρετική κούρσα ο Απόστολος Χρήστου θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει να ανεβεί στο βάθρο.

Απόστολος Χρήστου

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