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Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση στη Λίμνη Πλαστήρα – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

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Σάλος έχει προκληθεί με έναν οδηγό βυτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου, στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο δικυκλιστή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο ίδιος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”.

Βυτιοφόρο Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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