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Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση στη Λίμνη Πλαστήρα

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THESTIVAL TEAM

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Ταυτοποιήθηκε την Πέμπτη ο οδηγός του βυτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου, στο ύψος της Λίμνης Πλαστήρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο δικυκλιστή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου εντοπίστηκε έπειτα από έρευνα της Τροχαίας Αττικής, μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews. Ο ίδιος φέρεται να βρίσκεται μαζί με το όχημά του στη Χαλκιδική και αναμένεται να προσέλθει οικειοθελώς στην Τροχαία προκειμένου να καταθέσει και να ενημερωθεί για τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα που έφερε στο κράνος του ο οδηγός μηχανής και το σχετικό βίντεο δημοσιεύθηκε στα social media.

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Στις εικόνες φαίνεται το βυτιοφόρο να επιχειρεί προσπέραση σε σημείο χωρίς ορατότητα, περνώντας τη διαχωριστική γραμμή και εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκείνη τη στιγμή από την αντίθετη κατεύθυνση πλησίαζε η μηχανή. Ο δικυκλιστής, αντιλαμβανόμενος το βαρύ όχημα να κινείται προς το μέρος του, πραγματοποίησε ελιγμό και κατάφερε να αποφύγει την τελευταία στιγμή τη μετωπική σύγκρουση.

«Πω πω πω, τι κάνει ρε. Παραλίγο να πεθάνουμε», ακούγεται να λέει ο αναβάτης αμέσως μετά το περιστατικό.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών, με την Τροχαία Αττικής να προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση του οδηγού, ενώ ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Λίμνη Πλαστήρα

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