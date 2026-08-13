MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Κασσάνδρας: Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες των περιοχών που έχει ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112, εξέδωσε με ανακοίνωσή του ο δήμος Κασσάνδρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή ανάμεσα στην Κασσάνδρεια, τη Σίβηρη και τη Φούρκα, έχει ενεργοποιηθεί το 112 με οδηγίες προς κατοίκους και επισκέπτες.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και διευκολύνουμε το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η ασφάλεια όλων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Δήμος Κασσάνδρας”.

Δήμος Κασσάνδρας Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη – 52χρονη πανικοβλήθηκε και δεν άνοιγε την πόρτα στην πυροσβεστική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άρης: Συμφώνησε με Γουότφορντ για Πετρίς – Αύριο στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Χαλκιδική, υψηλός κίνδυνος στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Οδηγός βυτιοφόρου κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή, από τύχη γλίτωσε οδηγός μηχανής – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Σορός άνδρα βρέθηκε στην διώρυγα του Ισθμού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

EuroBasket U16: Η Λετονία “φρέναρε” την Εθνική Παίδων στα προημιτελικά