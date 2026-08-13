Δήμος Κασσάνδρας: Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112

Έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες των περιοχών που έχει ξεσπάσει η μεγάλη πυρκαγιά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112, εξέδωσε με ανακοίνωσή του ο δήμος Κασσάνδρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή ανάμεσα στην Κασσάνδρεια, τη Σίβηρη και τη Φούρκα, έχει ενεργοποιηθεί το 112 με οδηγίες προς κατοίκους και επισκέπτες.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και διευκολύνουμε το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η ασφάλεια όλων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Δήμος Κασσάνδρας”.