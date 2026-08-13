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Χαλκιδική: Πυροσβέστης στο νοσοκομείο από τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη

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THESTIVAL TEAM

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Μαίνεται η πυρκαγιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το OPEN, ένας πυροσβέστης φαίνεται να τραυματίστηκε από τη μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή, και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου από το ΕΚΑΒ με κάκωση κάτω άκρου.

Η Χαλκιδική και συγκεκριμένα, η περιοχή της Σίβηρης βιώνει εφιαλτικές στιγμές καθώς οι φλόγες έχουν μπει μέσα στα σπίτια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν μέχρι στιγμής ότι μπορούν για να τις ανακόψουν κάτι που όμως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αδύνατο λόγω των δυνατών ανέμων.

Φωτιά Χαλκιδική

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