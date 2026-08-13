Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει την πιο συγκροτημένη και συνεπή στάση, μέσα και έξω από τη Βουλή
Intime
THESTIVAL TEAM
Την άποψη ότι «η Πλεύση Ελευθερίας έχει την πιο συγκροτημένη και συνεπή στάση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλα τα θέματα, στην εξωτερική και στην εσωτερική πολιτική», εκφράζει η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με σημερινή της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, υπενθυμίζει ότι «αύριο είναι η Επέτειος του 3ου Μνημονίου» και «κάποιοι επέλεξαν καρέκλες κι εξουσία. Κάποιοι άλλοι επιλέξαμε τον λαό, την κοινωνία, τη συνέπεια, την αξιοπρέπεια, τη μάχη».