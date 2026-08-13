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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει την πιο συγκροτημένη και συνεπή στάση, μέσα και έξω από τη Βουλή

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Την άποψη ότι «η Πλεύση Ελευθερίας έχει την πιο συγκροτημένη και συνεπή στάση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλα τα θέματα, στην εξωτερική και στην εσωτερική πολιτική», εκφράζει η πρόεδρος του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με σημερινή της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, υπενθυμίζει ότι «αύριο είναι η Επέτειος του 3ου Μνημονίου» και «κάποιοι επέλεξαν καρέκλες κι εξουσία. Κάποιοι άλλοι επιλέξαμε τον λαό, την κοινωνία, τη συνέπεια, την αξιοπρέπεια, τη μάχη».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

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