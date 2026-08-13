Χαλκιδική: Τουλάχιστον 480 άτομα απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης

Υπό τον πλήρη συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ολοκληρώθηκε με επιτυχία ευρεία επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 481 ατόμων από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική.

Για τη μεταφορά των πολιτών επιστρατεύτηκε ισχυρή δύναμη πλωτών μέσων, στην οποία συμμετείχαν δύο σκάφη του Πλωτού Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ), δύο πλοιάρια του Πυροσβεστικού Σώματος, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι 481 απεγκλωβισθέντες διαμοιράστηκαν ως εξής: 285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Σάνη. 196 άτομα επιβιβάστηκαν στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Για προληπτικούς λόγους και την παροχή τυχόν περαιτέρω συνδρομής, στην περιοχή παραμένουν αυτή την ώρα τρία σκάφη του Λιμενικού, δύο της Πυροσβεστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ