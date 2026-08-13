Άγρια επίθεση σε βάρος διασώστη του ΕΚΑΒ στο Άργος – Μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο

Σοβαρό περιστατικό βίας, με θύμα έναν διασώστη του ΕΚΑΒ, καταγράφηκε στο Άργος το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis, όλα έγιναν όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να παρέμβει στην κεντρική πλατεία Αγίου Πέτρου για την παραλαβή αλλοδαπού που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης παροχής βοηθειών, ένα άτομο από την παρέα του μεθυσμένου άνδρα επιτέθηκε αναίτια και με πρωτοφανή αγριότητα εναντίον ενός εκ των διασωστών.

Από τα χτυπήματα, ο διασώστης τραυματίστηκε και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε το ΕΚΑΒ Αργολίδας, αναφέροντας τα εξής:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό σωματικής επίθεσης σε βάρος συναδέλφου διασώστη στο ΕΚΑΒ Αργολίδας τον οποίον χειροδίκησαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ βρισκόμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή προσφέροντας υπηρεσίες υγείας και βοήθειας στους πολίτες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Κάθε μορφή βίας λεκτικής ή σωματικής, απέναντι στους επαγγελματίες υγείας είναι απολύτως απαράδεκτη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον συνάδελφο και καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο σεβασμός προς τους διασώστες, τους επαγγελματίες υγείας και γενικότερα τους λειτουργούς που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Υπεύθυνος ΕΚΑΒ Αργολίδας

Οψιμούλης Βασίλειος».