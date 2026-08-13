Μαργαρίτης Σχοινάς για τη φωτιά στη Χαλκιδική: “Φοβήθηκα ότι θα υπάρξει μεγάλη καταστροφή”

«Θα κινηθούμε πολύ γρήγορα έτσι ώστε οι οποιεσδήποτε ζημιές στη Χαλκιδική θα καταγραφούν τάχιστα και οι αποζημιώσεις θα έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα».

Αυτό τόνισε σε παρέμβασή του στην ΕΡΤnews ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος συμμετείχε σε όλες τις συσκέψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της σημερινής μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Υποδειγματική συνεργασία στη Χαλκιδική

Ο κ. Σχοινάς, ο οποίος είναι και δημότης του δήμου Κασσάνδρας, έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη μέρα», ενώ παραδέχτηκε ότι «κάποια στιγμή φοβήθηκα πραγματικά ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Όμως στο τέλος μιας πολύ δύσκολης ημέρας αποφύγαμε τα χειρότερα», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ εξήρε τη συνεργασία που υπήρχε με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, τα εναέρια μέσα, το σώμα της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές, αλλά και τους αγρότες της Χαλκιδικής που βοήθησαν επίσης, αλλά και τη στάση του κόσμου, ο οποίος συνεργάστηκε όπως είπε με υποδειγματικό τρόπο με τις Αρχές.

«Πρέπει το κράτος να δρα ακαριαία όταν πρόκειται για τέτοιες μεγάλες καταστροφές», σημείωσε χαρακτηριστικά.