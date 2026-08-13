ΕΚΑΒ: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή το ΕΚΑΒ για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, με άμεση κινητοποίηση δυνάμεων για την υγειονομική κάλυψη της επιχείρησης εκκένωσης της περιοχής.

Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα, μία κινητή ιατρική μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και δύο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να παρέχεται άμεση υγειονομική υποστήριξη όπου απαιτηθεί.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης με κάκωση στο κάτω άκρο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις του, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.