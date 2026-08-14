Χαλκιδική: Ερημιά στη Σίβηρη παραμονή Δεκαπενταύγουστου – Ελάχιστοι κατέβηκαν στην παραλία, άδεια τα καταστήματα

Δεκάδες μικροεστίες φωτιάς που «καπνίζουν» αλλά και τον άνεμο που αναμένεται να ενισχυθεί σε λίγες ώρες, έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στη στροφή Κασσανδρείας έχει απαγορευθεί και ιδιοκτήτες σπιτιών που θέλουν να προσεγγίσουν την περιοχή για να ελέγξουν την κατάστασή τους μετά την πυρκαγιά, αναμένουν στο σημείο ή προσπαθούν να περάσουν από άλλους δρόμους.

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι και όσοι παρέμειναν στη Σίβηρη, άνοιξαν σήμερα τα καταστήματα τους προσπαθώντας να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, παραμονή του 15Αύγουστου.

Το παραθεριστικό θέρετρο όμως που αυτές τις μέρες θα βρισκόταν στο ζενίθ της τουριστικής κίνησης, είναι εντελώς έρημο και στον αέρα πλανάται έντονα η μυρωδιά του καμμένου. Φαίνεται ότι και οι τελευταίοι τουρίστες έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και παντού επικρατεί ερημιά την οποία διακόπτει μόνο ο θόρυβος των πυροσβεστικών αεροσκαφών που κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς.

«Από το πρωί δεν πέρασε ψυχή» λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γιώργος Καϊτάρης , ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών στη σκάλα Σίβηρης. Σχολιάζει δε ότι αυτές οι μέρες, κοντά στον Δεκαπενταύγουστο, που είναι κορυφαίες όσον αφορά την τουριστική κίνηση, φέτος θα είναι ερημικές εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Στην παραλία της Σίβηρης που τέτοια εποχή θα έσφυζε από ζωή και λουόμενους, ελάχιστοι κατέβηκαν για μια πρωινή βουτιά που γίνεται «παρέα» με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που ανεφοδιάζονται με νερό και υπό το βλέμμα του ναυαγοσώστη ο οποίος κατέβηκε για υπηρεσία σε μια άδεια ακτή. Άδεια είναι και τα μαγαζιά εστίασης, με τα τραπεζάκια δίπλα στο κύμα που, υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν γεμάτα από νωρίς το πρωί.

Όσοι κατάφεραν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους στα σημεία απ΄όπου πέρασε η φωτιά, ελέγχουν για ζημιές. Υπάρχουν κατοικίες με κατεστραμμένες στέγες και άλλα μέρη ενώ άθικτο παρέμεινε το αμφιθέατρο της Σίβηρης το οποίο είχε πλησιάσει χθες η φωτιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ