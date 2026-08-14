MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ξάνθη: Νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ξάνθη, όταν μια νεαρή κοπέλα έπεσε από τον 4ο όροφο οικοδομής, στη συμβολή των οδών Μ. Ασίας και Μαραθώνος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη νεαρή και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Σύμφωνα με το fonitisxanthis.gr, η κοπέλα έφερε πολλαπλά τραύματα και οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να της προσφέρουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή της. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ξάνθη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 33 λεπτά πριν

Λάρισα: Αγωνία για 72χρονη που αγνοείται εδώ και 11 ημέρες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Τελευταία ημέρα πληρωμών από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ – Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Τσίτσος έκανε ατομικό ρεκόρ στον ακοντισμό και προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 59χρονος για τις 6 φωτιές στη Σινδο – “Το έκανα γιατί αισθανόμουν πίεση”

ΠΑΙΔΕΙΑ 19 ώρες πριν

Υπ. Παιδείας για ακύρωση αδειών ιδιωτικών ΑΕΙ: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Μαργαρίτης Σχοινάς για τη φωτιά στη Χαλκιδική: “Φοβήθηκα ότι θα υπάρξει μεγάλη καταστροφή”