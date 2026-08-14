Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο: Ακυρώσεις και αλλαγές σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φθάνοντας κατά τόπους τα 8 και τα 9 μποφόρ, έχουν ανατρέψει τον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής, με ακυρώσεις και τροποποιήσεις να βρίσκονται σε ισχύ και την κατάσταση να παραμένει μεταβαλλόμενη.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγιά τους.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο του «Blue Star Paros» για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, του «Eurochampion Jet 2» για Σύρο, Μύκονο, Νάξο, Ίο, Κουφονήσι και Θήρα, καθώς και του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Δεν πραγματοποιήθηκε, επίσης, το δρομολόγιο του «Champions League Jet 2» για Σύρο, Τήνο, Πάρο, Νάξο, Θήρα και Ηράκλειο.

Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφήνας, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ έως τις 16:00.

Ακόμη, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από το λιμάνι του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων, έως τις 16:00.

Σύμφωνα με το ΛΣ και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους με αλλαγές στις προσεγγίσεις σε νησιωτικά λιμάνια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη και οι αποφάσεις για την εκτέλεση, την τροποποίηση ή την ακύρωση δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.