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Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Αραγτσί – Συμφωνία για ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί.

Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής ασφάλειας.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλεύονται τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ακόμη συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοικτά, μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών.

Αμπάς Αργατσί Γιώργος Γεραπετρίτης

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