Ξεχωρίζουν σήμερα οι προκριματικοί αγώνες του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζένγκο
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν οι προκριματικοί αγώνες του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζένγκο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 5η Ημέρα πρωί
12:35 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -100 μ. εμπ. 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος
12:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Ακοντισμός Προκριματικός Τζένγκο Στίβος
12:50 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα- Επί Κοντώ Προκριματικός Καραλής, Ρίζος Στίβος
13:25 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ύψος 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακοντισμός Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 1η Μέρα
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
19:30 Novasports 3HD Κίελo – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2 2026-27
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 1η Μέρα
21:30 ΕΡΤ1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 5η Ημέρα – Βράδυ
21:35 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -Σφαιροβολία 7θλο Ντραγκομίροβα Στίβος
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουλβς – Μπλάκμπερν EFL Championship
22:15 Novasports Prime Φιορεντίνα – Μπενεβέντο Κύπελλο Ιταλίας
22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal
22:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – 200 μ. 7θλο Ντραγκομίροβα