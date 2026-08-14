Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο νεαροί την ώρα που προσπαθούσαν να βάλουν μπρος κλεμμένες μηχανές

Στη σύλληψη δύο νεαρών ημεδαπών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (13/08), όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο νεαρούς να προσπαθούν να θέσουν σε λειτουργία δύο μοτοσικλέτες, οι οποίες όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, είχαν κλαπεί.

Επιστράφηκαν στους κατόχους τους τα δίκυκλα

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν άμεσα τους δύο δράστες, ενώ τα δίκυκλα κατασχέθηκαν.

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών, οι δύο μοτοσικλέτες ταυτοποιήθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.