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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 27χρονη έκλεψε τσάντα γνωστής εταιρείας με κινητό τηλέφωνο από συνομήλική της – Συνελήφθη από τις Αρχές

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης μια 27χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για κλοπή σε βάρος συνομήλικης αλλοδαπής.

Ειδικότερα, πλήρωμα περιπολικού που περιπολούσε στην περιοχή εντόπισε τη νεαρή γυναίκα, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, λίγο νωρίτερα είχε αφαιρέσει από την παθούσα μια τσάντα γνωστής εταιρείας.

Άμεση επιστροφή των κλεμμένων

Μέσα στην επώνυμη τσάντα βρίσκονταν το κινητό τηλέφωνο της 27χρονης αλλοδαπής, καθώς και άλλα προσωπικά της αντικείμενα.

Στο πλαίσιο των άμεσων αναζητήσεων και ερευνών των αστυνομικών, η αφαιρεθείσα τσάντα με το περιεχόμενό της εντοπίστηκε πλήρης και αποδόθηκε αμέσως στη νόμιμη κάτοχό της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές με τη σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία.

Θεσσαλονίκη

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