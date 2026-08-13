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Πώς ξεκίνησε η φωτιά στη Χαλκιδική – Δείτε φωτογραφίες ντοκουμέντα από το “σημείο μηδέν”

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Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στη Χαλκιδική από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, με την επιχείρηση για την κατάσβεσή της να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το Mega, όλα ξεκίνησαν περίπου 500 μέτρα από την Κασσανδρεία, στο δρόμο προς Σίβηρη, σε δασικό μέρος που υπάρχουν σπίτια.

Μάλιστα, δημοσιοποίησε και φωτογραφίες από το «σημείο μηδέν».

Δείτε εδώ:

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο σημείο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και κάνει την έρευνά της.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έπεσε ένα δέντρο, από τον αέρα, σε κολώνα ρεύματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες.

Στη συνέχεια η φωτιά επεκτάθηκε στο πευκοδάσος και ξέφυγε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μέτωπο.

Φωτιά Χαλκιδική

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