Πότε πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ είναι προγραμματισμένα να καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα και συγκεκριμένα την Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Όμως, επειδή τα χρήματα αρχίζουν να εμφανίζονται την προηγούμενη εργάσιμη, τα επιδόματα Αυγούστου του ΟΠΕΚΑ θα πληρωθούν νωρίτερα.

Οι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό την Παρασκευή 28 Αυγούστου από το απόγευμα και μετά.

Αυτό σημαίνει ότι τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο πληρώνονται πρακτικά τρεις ημέρες νωρίτερα στους δικαιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Τα επιδόματα που θα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ, είναι:

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα)

Αναπηρικά

Επίδομα Ομογενών

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Ευάλωτοι Οφειλέτες

Επίδομα Αναδοχής

Επαγγελματική αναδοχή

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας

Τονίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.