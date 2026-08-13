Πότε πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ
Τα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ είναι προγραμματισμένα να καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα και συγκεκριμένα την Δευτέρα 31 Αυγούστου.
Όμως, επειδή τα χρήματα αρχίζουν να εμφανίζονται την προηγούμενη εργάσιμη, τα επιδόματα Αυγούστου του ΟΠΕΚΑ θα πληρωθούν νωρίτερα.
Οι δικαιούχοι θα δουν χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό την Παρασκευή 28 Αυγούστου από το απόγευμα και μετά.
Αυτό σημαίνει ότι τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Αύγουστο πληρώνονται πρακτικά τρεις ημέρες νωρίτερα στους δικαιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των τραπεζών.
Τα επιδόματα που θα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ, είναι:
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα)
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα)
- Αναπηρικά
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Επαγγελματική αναδοχή
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας
Τονίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.