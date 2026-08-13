Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στην Τουρκία: 115 επιβαίνοντες πήδηξαν στη θάλασσα – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στην Τουρκία, όταν φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης Φέτιγιε, αναγκάζοντας τους 115 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να πέσουν στη θάλασσα φορώντας σωσίβια.

Η φωτιά στο τουριστικό σκάφος στη νοτιοδυτική Τουρκία τέθηκε τελικά υπό έλεγχο από τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Fethiye'nin en büyük günübirlikte tur teknelerinden İMPARATOR ATİLLA yandı!



Fethiye limanından Katrancı adasına giden 380 kapasiteli 30m'lik sac katamaran gezi teknesi yanarak kullanılmaz hale geldi.



Tüm yolcu ve personel sorunsuz tahliye edilmiş. pic.twitter.com/pNruiKOxYK — Gemi Trafik (@gemitrafik) August 13, 2026

Δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ενοχλήσεις που σχετίζονται με την εισπνοή καπνού, ενώ παιδιά υποβλήθηκαν προληπτικά σε ιατρικές εξετάσεις.

Οι εθνικότητες των επιβαινόντων δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

FETHİYE’DE CAN PAZARI: TEKNEDE 115 YOLCU VARDI!



Muğla’nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı.



Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.



Olay, saat 11.00 sıralarında, Fethiye ilçesi… pic.twitter.com/vr4519LNek — Haber Filesi (@haberfilesi) August 13, 2026

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο Demirören, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 11 το πρωί στην κουζίνα του σκάφους, ενώ αυτό βρισκόταν στον κόλπο Κατραντσί.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο υπόλοιπο σκάφος, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αναγκαστούν να το εγκαταλείψουν και να πέσουν στη θάλασσα.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της ακτοφυλακής και του λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν και άλλα σκάφη που βρίσκονταν κοντά.

Το τουριστικό σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και αχρηστεύτηκε, ενώ ξεκίνησε επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του προς την ακτή.

Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.