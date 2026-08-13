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Φωτιά σε τουριστικό σκάφος στην Τουρκία: 115 επιβαίνοντες πήδηξαν στη θάλασσα – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στην Τουρκία, όταν φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης Φέτιγιε, αναγκάζοντας τους 115 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να πέσουν στη θάλασσα φορώντας σωσίβια.

Η φωτιά στο τουριστικό σκάφος στη νοτιοδυτική Τουρκία τέθηκε τελικά υπό έλεγχο από τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ενοχλήσεις που σχετίζονται με την εισπνοή καπνού, ενώ παιδιά υποβλήθηκαν προληπτικά σε ιατρικές εξετάσεις.

Οι εθνικότητες των επιβαινόντων δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα

Σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο Demirören, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 11 το πρωί στην κουζίνα του σκάφους, ενώ αυτό βρισκόταν στον κόλπο Κατραντσί.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα στο υπόλοιπο σκάφος, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αναγκαστούν να το εγκαταλείψουν και να πέσουν στη θάλασσα.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της ακτοφυλακής και του λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν και άλλα σκάφη που βρίσκονταν κοντά.

Το τουριστικό σκάφος υπέστη σοβαρές ζημιές και αχρηστεύτηκε, ενώ ξεκίνησε επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του προς την ακτή.

Οι τουρκικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Τουρκία

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