Φωτιά στη Χαλκιδική: Βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων διά θαλάσσης στη Σίβηρη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η απομάκρυνση διά θαλάσσης των ατόμων που βρίσκονται στην παραλία της Σίβηρης, λόγω της μεγάλης φωτιάς που έφτασε πλέον στην ακτή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 1 Πλωτό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ) και 9 ιδιωτικά σκάφη.

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Παράλληλα, προς την περιοχή κατευθύνεται ακόμη ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού για να συνδράμει στην προσπάθεια απεγκλωβισμού.

Επίσης το πλοίο SPEED RUNNER JET έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά ατόμων.

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