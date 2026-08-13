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Φωτιά στη Χαλκιδική: Στο Κέντρο Υγείας πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης, στο πλαίσιο της υγειονομικής κάλυψης των επιχειρήσεων κατάσβεσης και εκκένωσης λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ ένας ακόμη πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου ένας πυροσβέστης με κάκωση κάτω άκρου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν ενισχυθεί και πλέον στο πεδίο επιχειρούν 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες ‘Αμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών του, εφόσον απαιτηθεί, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Φωτιά Χαλκιδική

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